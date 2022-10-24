Burdur'da devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü ağır yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin yan yola devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

Ufuk Savaş Temiz (21) idaresindeki 15 PT 049 plakalı motosiklet, Bucak-Antalya kara yolu Karapınar köyü yakınında kara yolundan yaklaşık 1 metre alçakta kalan yan yola devrildi.

Kazada sürücü Temiz ile motosikletteki Mustafa Sezgin (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sezgin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Temiz ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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