Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde tarladan ormana sıçradığı öne sürülen yangın, kontrol altına alındı.
Taşyayla ve Çamlık köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine Bucak Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı, 45 orman işçisi ve belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangının ilk belirlemelere göre bir tarladan ormanlık alana sıçradığı değerlendiriliyor.