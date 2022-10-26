Burdur'da şeker pancarı üreticisine 34 milyon 412 bin lira ödeme yapıldı

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BURDUR (AA) - AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş ile sözleşmesi bulunan pancar üreticilerine dördüncü söküm avansının ödendiğini bildirdi.

Milletvekili Özçelik, yaptığı yazılı açıklamada, Burdur Şeker Fabrikasına ürün veren 3 bin 190 çiftçiye dördüncü pancar nakdi söküm avansı olarak 34 milyon 412 bin 140 lira ödendiğini kaydetti.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanı sıra emeği geçenlere teşekkür eden Özçelik, ayrıca kent genelindeki okulların güçlendirme çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Özçelik, 8 okulun güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını aktararak, "İl Özel İdaremizin Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğu planlama kapsamında il genelindeki 8 okulun daha güçlendirme ihalesi bu hafta ve gelecek hafta içerisinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.



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