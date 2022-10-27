Burdur'da emniyet ve jandarma teşkilatı çocuklarla uçurtma şenliğinde buluştu

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BURDUR (AA) - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarında okuyan çocuklarla uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

Burdur Gölü kenarında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Mutlu Geleceğe El Ele 3" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe Düğer, Taşkapı ve Halıcılar köylerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin çocuklarla yaptıkları uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, gazetecilere, Emniyet Genel Müdürlüğünün başlattığı "çocuk dostu polis" çerçevesinde çocuklarla buluştuklarını söyledi.

Polis teşkilatının toplumla birleşiminin ve Türk milletinin polisi olduğunun vurgulandığı bir etkinlik yapıldığını belirten Mailoğlu, "Çocuklarımız polislerimizle, jandarmamızla kaynaştılar, güzel vakit geçirdiler. Çocuklarımızın mutlu geleceğini polislerimizle, jandarmamızla, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla sağlamaya devam edeceğiz. Onlara mutlu bir gelecek diliyorum." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de ilkokul öğrencileriyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Yaklaşık 3 aydır devam eden bir proje, bunun ardından başka projelerle yine çocuklarımızla, gençlerimizle buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de katıldı.



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