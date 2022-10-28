Burdur'da kuşkonmaz üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

BURDUR (AA) - Burdur'un Karamanlı ilçesinde denemelerinden olumlu sonuç alınan, ihracat ürünü kuşkonmazın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bölgede yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarınca yapılan toprak analizlerinden bölgeye ve iklime uygun olduğu görülünce çiftçilere tavsiye edilen kuşkonmaz bitkisi, Karamanlı ilçesindeki Manca köyünde yetiştirilmeye başlandı.

Alman ve Hollandalı firmalarla alım garantili ürün yetiştirme bağlantısı kuran bir Türk firması tarafından köyde ilk etapta 170 dekar alanda kuşkonmaz ekimi yapıldı.

Kuşkonmaz üretiminin gelecek yıl köyde 1200 dekara çıkarılması ve alım garantili sözleşmeli tarımla ilk hasadın 2024'ün nisan, mayıs, haziran aylarında yapılması planlanıyor.

Makineleri alınan, 5 dönümlük kapalı alanda paketleme tesisi de yapılmaya başlanan Manca köyünden 2024'te Avrupa'ya kuşkonmaz ihracatı yapılması hedefleniyor.

Burdur Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, AA muhabirine, Manca köyünde ekimi yapılan kuşkonmazın ihracata yönelik yetiştirileceğini belirtti.

Tuğrul, kuşkonmazın şu andaki kilogram fiyatının 6 avro civarında olduğunu vurgulayarak, "Kuşkonmazın bölgemiz için önemli bir bitki haline geleceğini düşünüyoruz." dedi.

- "Dekardan 3 bin 600 avro gelir bekleniyor"

Fiyatı ve alım garantili olmasından dolayı kuşkonmaza rağbet olacağını düşündüklerini dile getiren Tuğrul, şöyle konuştu:

"Bölgeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ortalama dekardan 600 kilogram verim bekleniyor. Ürünün 6 avroya satıldığını düşünürsek dekardan 3 bin 600 avro gibi bir gelir bekliyoruz. İl Müdürlüğü olarak bitkiyi yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımız var. Bizim için önemli olan ihracata yönelik bir ürün olduğu için çiftçimizin para kazanması. Tohumu yurt dışından geldiğinden önümüzdeki günlerde tohum desteği çalışması olabilir. İlerleyen süreçte kendi tohumumuzu ve fidemizi de yetiştirilip vatandaşa alım garantili ekim yaptırılması hedefleniyor."

- "Bir kere ekince 12 yıl hasat ediyorsunuz"

Köyde kuşkonmaz ekimine başlayan firma sorumlusu Halil Yıkıcı da kuşkonmaza Tarım ve Orman Bakanlığından gelen uzmanların tavsiyesiyle başladıkları anlattı.

Kuşkonmaz üretimini köyde 1200 dönüme çıkaracaklarına dikkati çeken Yıkıcı, şunları söyledi:



"Bu yıl biraz geç kaldık haziran ayında ekim yaptık diğer tarlaları şimdiden hazırlıyoruz. İnşallah şubat, mart aylarında ekim yapacağız. Bir kere ekince 12 yıl hasat ediyorsunuz. Bu ürünü en çok üreten ülkelerden biri Çin ancak onun ürettiği de kendi tüketimine yetmiyor, o da ithal ediyor. En çok ihraç eden ülkelerden biri Peru, Avrupa'dan çok talep gören bir ürün. İnşallah herkes için, ülke için hayırlı olur. Döviz getirisi getiren yeni bir kazanç kapısı olur."

Yıkıcı, kuşkonmazın salatalarda, çorba ve et yemeklerinde tüketilen bir sebze olduğunu belirterek, dünyada çok talep gördüğünü sözlerine ekledi.





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