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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da kadın sağlık çalışanlarına ileri sürüş eğitimi verildi

AA

Burdur'da kadın sağlık çalışanlarına ileri sürüş eğitimi verildi

BURDUR (AA) - Burdur'da 112 Acil Servis Hizmetlerinde görevli 11 kadın sağlık çalışanına, ihtiyaç halinde ambulans kullanabilmeleri için ileri sürüş eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Ambulans Sürüş Tekniği" eğitimlerinde başarılı olan 11 kadın sağlıkçı daha sertifikalarını aldı.

Burdur Ambulans Servisi Başhekimi Cemal Şencan, AA muhabirine, ambulansın vakaya ulaşma süresini kısaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Verdikleri hizmette hız kadar güvenliğin de önemli olduğunu vurgulayan Şencan, "Artık ambulansta görevli sürücü ehliyeti olan tüm personelimiz ambulansı kullanabilecek duruma geliyor. Bu eğitimle ambulansı da çok iyi tanımaya başlıyorlar. Motor bakımını, lastik değiştirmesi gerekirse bunu nasıl yapacaklarını, karlı şartlarda zincir takma gibi araçla ilgili birçok mekanik teknikleri kazanıyorlar." dedi.

Şencan, kursiyerlerin bunun yanında ileri sürüş tekniğiyle ani kaçışlar, manevra kabiliyeti, zorlu yol ve trafik koşullarında nasıl hareket etmeleri konularında eğitim aldıklarını kaydetti.

Acil vakalara ulaşmada Sağlık Bakanlığının ön gördüğü süreleri yakalamada yüksek orana sahip olduklarını dile getiren Şencan, "Bölge içi vakalarında yüzde 98-99 oranında 10 dakikada ilk müdahale süremiz mevcut. Kırsaldaki vakalarda Bakanlığımızın oranı 30 dakika, bu süreyi yakalama oranımız da yüzde 99 civarında. Bu eğitimlerle ilimizde hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "En büyük mutluluğumuz hastaları zamanında yetiştirmek"

Acil Tıp Teknisyeni Selda Teker, eğitimin faydalı olduğunu dile getirdi.

Ambulans sürücülüğünün zor bir iş olduğuna dikkati çeken Teker, "Acil vakalara bir can kurtaracağım duygusuyla yola çıkıyoruz. En büyük mutluluğumuz örneğin kalp krizi geçiren bir kişiyi zamanında hastaneye yetiştirmek. Bu eğitimlerle bunu daha hızlı ve güvenli yapmayı öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Paramedik Ayşe Alakuş, ambulans sürüş tekniği eğitiminin üstesinden geldiklerini, yeni yetenekler kazandıklarını anlattı.

Ümmühan Tüzcel, 10 yıldır 112 Acil Serviste çalıştığını, ambulansı daha dikkatli ve güvenli kullanmak için eğitime katıldığını kaydetti.

Eğitmen Murat Mutlu ise 4 yıldır kentte ambulans sürüş teknikleri eğitimini sürdürdüğüne işaret ederek eğitimin bir gün teorik, 3 gün uygulamadan oluştuğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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