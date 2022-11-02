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Bucak'taki tarihi Onaç Köprüsü restore edilecek

AA

Bucak'taki tarihi Onaç Köprüsü restore edilecek

BURDUR (AA) - Bucak ilçesindeki tarihi Onaç Köprüsü'nün restorasyon ihalesinin 17 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yaptığı açıklamada ilçenin tarihi değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.

Girişimleri sonucu mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait köprünün aslına uygun olarak restore edileceğini belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Selçuklu dönemi yapılarından olan tarihi köprü, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2008 yılında tescil edildi. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan restorasyon projesi Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandı ve ihale aşamasına geldi. Onaç Çayı üzerinde kurulan tarihi köprü uzun yıllar bölge insanımızın en önemli ulaşım yolu olarak kullanılmıştır. İlçemizin tarihi açısından önemli bir yere sahip olan tarihi yapının korunması ve aslına uygun olarak restore edilmesi için yoğun bir çaba harcadık ve çabalarımızın sonucunda restorasyon yapılacak."

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