Avrupa şampiyonu halterci Aleyna Kaymaz, MAKÜ Rektörü Korkmaz'ı ziyaret etti

BURDUR (AA) - Avrupa Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda birinci olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aleyna Kaymaz, Rektör Adem Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.
Arnavutluk'ta gerçekleştirilen organizasyonda 87 kilo kategorisinde 2 altın 1 gümüş madalya kazanan Kaymaz, madalyalarını Korkmaz'a takdim etti.
Ziyarette Rektör Korkmaz, yaptığı açıklamada sporcularının başarılarının kendilerini gururlandırdığını aktardı.
Sporcu yetiştirmek için altyapıya önem verdiklerini belirten Korkmaz ,"Üniversitemiz spor alanında iyi imkanlara sahip. Milli takım sporcumuz ve öğrencimiz Aleyna Kaymaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.