Burdur'da meskenlerde suyun ton fiyatı 4 buçuk liraya sabitlendi

BURDUR (AA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, meskenlerde 1 Aralık'tan itibaren suyun tonunun 4,5 liradan kullanacağını bildirdi.
Ercengiz, yaptığı açıklamada, meclis toplantısında meskenlerde suya uygulanan ton miktarına bağlı kademeli artış fiyat uygulamasının kaldırıldığını belirtti.
1 Aralık'tan itibaren meskenlerde kullanılan suyun ton fiyatını 4,5 lirada sabitlediklerini kaydeden Ercengiz, "Kış aylarında su tüketimi anlamlı bir şekilde azalıyor. Biz de aslında örtülü bir indirim yaptık. Ton kullanımına bağlı artan fiyat kademelerini 6, 8, 10 liradan buraya çekerek vatandaşımıza tek tarife belirledik" ifadelerini kullandı.