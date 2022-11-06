"İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi Burdur'da tanıtıldı

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BURDUR (AA) - Burdur'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesinin tanıtım aracıyla vatandaşlar bilgilendirildi.

Cumhuriyet Meydanı'na park edilen mobil karavanı ziyaret eden Burdurlular, projeleri inceledi, konut, arsa ve iş yerleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bazı ziyaretçiler de sanal gerçeklik gözlüğüyle konutlardaki odaları, kullanılan malzemeleri, balkonları, mutfakları inceledi.

Mobil karavanın yarın Isparta'da olacağı öğrenildi.

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