Kurakçıl peyzaj düzenlemesiyle yıllık 25 bin ton su tasarrufu sağlanıyor

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak Belediyesince kavşak ve refüjlerde uygulanan "kurakçıl peyzaj" düzenlemesiyle yıllık ortalama 25 bin ton su tasarrufu sağlanıyor.

İlçedeki büyük caddelerin kavşak ve refüjlerini kapsayan 10 dekarın üzerinde yeşil alan, 3 yıldır başlatılan projeyle kurakçıl peyzaja dönüştürüldü.

Kurakçıl peyzajla sudan, sulama için sarf edilen elektrik enerjisinden ve bakım onarım, işçilik masraflarından tasarruf edilirken ayrıca kavşak ve refüjlerde kullanılan ağaç kabuğu, renkli taşlar, doğal lif ve halı süslemeleriyle görsel estetik oluşturuluyor.

Az su tüketen veya susuz yetişen 13 bin civarında bitkinin kullanıldığı ilçedeki kurakçıl peyzaj uygulamasında, 96 ton taş, 66 metreküp renkli ağaç kabuğu, 6 bin metrekare taban örtüsü lif kullanıldı.

- "Amacımız su ve enerji sarfiyatını düşürmek"

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, AA muhabirine, son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle yağış rejiminde, ısı ve nem derecelerinde dünya genelinde artış gözlemlendiğini söyledi.

Sera gazını artıran hızlı şehirleşme ve sanayileşmeyle dünyanın dengesinin bozulduğuna değinen Ünal, aşırı sel baskınları, kuraklığa bağlı büyük orman yangınları, zamansız ve düzensiz yağışların artık tüm dünyada çevre sorunlarına önlemlerin alınmasını gösterdiğinin aktardı.

Ünal, yerel yönetimlerin de bu kapsamda üzerlerine düşen görevler olduğunu belirterek, ilçe genelinde suyu minimum düzeyde kullanacak alanlar düzenlediklerini anlattı.

Su ihtiyacı çok olan kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki su tüketimini azaltmak, toprağın nem oranını kaybetmemek için birtakım organik ve inorganik maddelerle bu alanlardaki toprağın üzerini kapattıklarını dile getiren Ünal, şöyle konuştu:

"Buharlaşmayı en alt seviyeye indirmek için çabalıyoruz. Amacımız su ve enerji sarfiyatını düşürmek. Bunda da gerçekten başarılı olduk. Kullandığımız su miktarını yüzde 50, enerjiyi yüzde 30 oranında azalttık. Yaptığımız çalışma 'Kurakçıl Peyzaj' çalışması, 'Malçlama' dediğimiz yöntem."

- "Halkımız tarafından da sevildi"

Ünal, ilçedeki Adnan Menderes, Süleyman Demirel bulvarlarını, refüjleri, kavşakları, havuzların etrafındaki yeşil alanları bu şekilde dizayn ettiklerini vurgulayarak, "Çim alanlarını kaldırdık, çünkü çim çok su istiyor. Kuraklığa dayanıklı daha az su isteyen bitkilerle kurakçıl peyzaj çalışmamızı ilçemizde yaygınlaştırıyoruz. Görüntüyü de değiştirdiğinden halkımız tarafından da sevildi, övgüyle bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.

Belediye Park Bahçeler Müdürü Esin Dinler Uzun da ilçede birçok alanda sulama sıkıntısı çektiklerinin dile getirerek, "Bunu nasıl çözebiliriz diye düşündük. Dedik ki en azından kuru peyzaj malzemeleriyle çalı bitkilerini birlikte kullanırsak hem görsel açıdan güzellik katmış oluruz hem de suyu eksik kullanmış oluruz." diye konuştu.

Ali Öztürk de kurak bir dönemden geçtikleri için belediyenin "kurakçıl peyzaj" uygulamasını beğendiğini, görselinin de güzel olduğundan sokak ve caddelere ayrı bir renk kattığını kaydetti.



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