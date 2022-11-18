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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur Burdur'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur Burdur'da konuştu:

BURDUR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Ülkemize dış politikada şahsiyet kazandırdık. Sahada ve masada güçlü bir Türkiye haline geldik. Devletimizin gücünü ve milletimizin itibarını yükselttik." dedi.

Uygur, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralananlara da acil şifa diledi.

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele eden ve ağır bedeller ödeyen bir ülke olduğunu belirten Uygur, terörle kararlı ve başarılı bir şekilde mücadele edildiğini kaydetti.

Uluslararası platformda mücadelenin ve terörü kaynağında bertaraf etme stratejisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Uygur, bundan asla taviz vermeyeceklerini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de köşeye sıkıştıkça bu tarz eylemlere başvurduğunu ifade eden Uygur, "Ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerini bekleyen acı sondan asla kurtulamayacaklar. Yaşadığımız bu hain saldırıdan sonra da güvenlik güçlerimiz son derece hızlı ve etkili çalışmalarla bağlantılarını tespit edip yakaladı. Bu da Türkiye'nin terörle mücadele gücünü ve yüksek kapasitesini herkese göstermiş oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin bir güven ülkesi olduğunu belirten Uygur, terörle mücadelede Türk milletinin bir ve bütün olduğunu dile getirdi.

- "AK Parti sosyal konut projesiyle tüm toplumu kucakladı"

Uygur, AK Parti'nin 20 yılda Türkiye'ye eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaştırma, enerji ve milli savunma alanlarında tarihi hizmetler kazandırdığını kaydetti.

AK Parti'nin sosyal konut projesiyle tüm toplumu kucakladığını anlatan Uygur, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemize dış politikada şahsiyet kazandırdık. Sahada ve masada güçlü bir Türkiye haline geldik. Devletimizin gücünü ve milletimizin itibarını yükselttik. Rusya-Ukrayna savaşında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuk tutumu Sayın Cumhurbaşkanımızı küresel bir lider haline getirdi. Tahıl koridoru anlaşmasındaki misyonumuzu Cumhurbaşkanımız açıkladı. Esir takası konusundaki girişimlerimiz Türkiye'yi bütün dünyada diplomasi alanında büyük bir güç haline getirdi."

Toplantıya, AK Parti MKYK üyeleri Menderes Tevfik Türel, Burhan Sakallı, Nurcan Dalbudak, Tuba Vural Çokal, Emre Cemil Ayvalı, Mehmet Umur, Şevki Şar ile partililer katıldı.

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