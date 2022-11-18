Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Burdur'da ziyaretlerde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Burdur'da ziyaretlerde bulundu

AA

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Burdur'da ziyaretlerde bulundu

BURDUR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'da sanayi sitesi esnafı ve belediye ziyareti yaptı.

Sanayi sitesinde esnafla bir araya gelen Özdağ, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i de makamında ziyaret etti.

Daha sonra Burdur Gazeteciler Cemiyetine geçen Özdağ, burada gazetecilerle sohbet etti.

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez anayasaya göre aday olamayacak. CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti yetkilileri Erdoğan'ın yeniden aday olmasını mümkün kılacak bir adım atacaklarını söylediler. Seçimin yenilenmesi yasasına destek vereceklerini ifade ettiler. Bunu anayasaya ve seçmene ihanet olarak değerlendiriyoruz. Bunu söylediğimiz zaman bazı CHP'li ve İYİ Partililer 'Eğer bunu biz yapmazsak, Erdoğan mağduru oynar ve YSK da zaten Erdoğan'ın adaylığını kabul eder.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Özdağ, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde uygulanacak hükümlerde eski yasanın geçerli olabilmesi için erken seçim tarihinin 2023 Mart ayı olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÜMİT ÖZDAĞ ERDOĞAN&#039;IN ÖNÜNÜ AÇACAK YASAYA DESTEK OLMAYIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÜMİT ÖZDAĞ ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ AÇACAK ...
Ümit Özdağ: Erdoğan'ın önünü açacak yasaya destek olmayın
YEREL HABERLER Ümit Özdağ: Erdoğan'ın önünü açacak yasaya destek ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur Burdur'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur Burdur'da ...
Burdur’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Burdur’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ...
(Görüntülü) Burdur amatör kümenin tek kadın saha komiseri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Burdur amatör kümenin tek kadın saha ...
Burdur amatör kümenin tek kadın saha komiseri
YEREL HABERLER Burdur amatör kümenin tek kadın saha komiseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.