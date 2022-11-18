Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Burdur'da ziyaretlerde bulundu

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BURDUR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur'da sanayi sitesi esnafı ve belediye ziyareti yaptı.

Sanayi sitesinde esnafla bir araya gelen Özdağ, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i de makamında ziyaret etti.

Daha sonra Burdur Gazeteciler Cemiyetine geçen Özdağ, burada gazetecilerle sohbet etti.

Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez anayasaya göre aday olamayacak. CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti yetkilileri Erdoğan'ın yeniden aday olmasını mümkün kılacak bir adım atacaklarını söylediler. Seçimin yenilenmesi yasasına destek vereceklerini ifade ettiler. Bunu anayasaya ve seçmene ihanet olarak değerlendiriyoruz. Bunu söylediğimiz zaman bazı CHP'li ve İYİ Partililer 'Eğer bunu biz yapmazsak, Erdoğan mağduru oynar ve YSK da zaten Erdoğan'ın adaylığını kabul eder.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Özdağ, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde uygulanacak hükümlerde eski yasanın geçerli olabilmesi için erken seçim tarihinin 2023 Mart ayı olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

















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