Burdur'da yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur'da iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bir binanın birinci katında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sardığı binanın ikinci katında bulunan bir kadını itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.

Dumandan etkilenen kadına ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın dairede hasar oluşturdu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.