Burdur'da silahla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

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BURDUR (AA) - Burdur'da dün iş yerinde çıkan kavgada tabancayla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Konak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Şehmus B'yi öldürdüğü, Şerafettin A'yı yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Osman Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstasyon Caddesi'ndeki oto galeride dün alacak meselesi nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada silahla vurulan Şehmus B. hayatını kaybetmiş, Şerafettin A. yaralanmış, şüpheli Osman Ç. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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