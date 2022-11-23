Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlik mesleğinin bedelinin maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Arslantaş, "Öğretmenlerimiz, yepyeni ufuklara yelken açmamıza vesile olan, yolumuzu kesen tüm karamsarlıkları aşmamızı sağlayan, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için çaba gösteren vefakar insanlardır." ifadesini kullandı.

Arslantaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünü hatırlatarak şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki ikbalde, hünerde, zaferde, başarıda, yarınlarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Sizler iyi bir eğitimci ve rehber olduğunuz sürece okullarımızda eğitim gören öğrencilerimiz yarının Türkiye'sinde ayakları yere sağlam basan, vatanını, bayrağını seven, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan, milletine ve insanlığa yararlı güçlü bireyler olarak söz sahibi olmaya devam edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum."





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