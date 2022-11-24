Burdur'da 404 öğretmen imzalarıyla Atatürk portresi oluşturdu

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen sergide, öğretmenlerin imzalarıyla oluşturdukları Atatürk portresi ilgi gördü.

Öğretmenevinde düzenlenen resim ve heykel sergisinde, kente 23 okulda görev yapan 404 öğretmenin branda üzerine kalemle attıkları imzalardan oluşan Atatürk portresi dikkati çekti.

Proje koordinatörü Görsel Sanatlar Öğretmeni Sabire Sipahi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki öğretmenlerle sanatı paylaşmak istediklerini söyledi.

Bütün öğretmenlerin katılımıyla sergi açtıklarını belirten Sipahi, serginin en dikkat çekici eserinin "İmzalarla Başöğretmen Portresi" olduğunu anlattı.

Sipahi, portreyi oluşturmak için okul okul gezdiklerini, 400'den fazla öğretmenin branda üzerine asetat kalemle imza çalışması yaptığını aktardı.

Portreyi iki günde tamamladıklarını dile getiren Sipahi, "Mesleğimiz çok kutsal. Bizler öğretmenliği bir meslek olarak değil, yaşam tarzı olarak görüyoruz. Bu projeyle bütün meslektaşlarımıza ulaşmak istedik. Tüm öğretmenler 'Başöğretmen Portresi'nde buluştu. Okullara gittiğimizde öğretmenlerimiz çok sevindiler." diye konuştu.

Emekli resim öğretmeni Cavide Gürün de dünyaya bir daha gelse yine öğretmen olmak istediğini belirterek, "Özellikle köyde öğretmenlik yapmayı çok isterdim. İyi ki sanatçı öğrenciler yetiştirmişim." dedi.













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