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Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

BURDUR (AA) - Burdur'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda devam kutlama programında konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, insanlıktan bigane eli kanlı teröristlerin kalleş saldırısıyla hayatını kaybeden Ayşenur Alkan öğretmene ve 5 yaşında toprağa düşen Hasan Karataş'a Allah'tan rahmet diledi.

İnsanın kemal noktasına ulaşmasının odağında, medeniyetin ve kültürün mimarı öğretmenlerin yer aldığını vurgulan Arslantaş, "Düşmanın bile arlısı makbuldür. Bugüne kadar er meydanında er gibi çarpışmaya yüreği yetmeyen, mertlik gününde cenk vaktinde kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırarak inlerinde bekleyen soysuzların menfur saldırısında şehadet makamına erişen canlarımızın kanını hiçbir vakit yerde koymadık. Ant olsun bundan sonra da koymayacağız." ifadelerini kullandı.

Adaylığı öğretmenlerin yemin ettiği programda, müzik bölümü öğretmenlerinden oluşan koro da müzik dinletisi sundu.

Programa, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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