Burdur İtfaiyesinden Uludere İtfaiyesine destek

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BURDUR (AA) - Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Şırnak'ın Uludere Belediyesi itfaiye ekibine yangına müdahale ekipmanı desteğinde bulundu.

Burdur Belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla ve Antalya'daki yangınlarla aktif görev alan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine sosyal medyadan ulaşan Uludere İtfaiyesi çalışanları ekipman talebinde bulundu.



Burdur İtfaiyesi personelleri de meslektaşlarına destek olmak için sponsorlar desteği ve kendi imkanlarıyla aldıkları malzemeleri Uludere ilçesine gönderdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de iyilikte bir araya geldiklerini aktardı.

Ercengiz, "Güle güle kullansınlar. Mümkünse hiç ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç halinde bu malzemeler hem onları korusun hem de Uludere'deki yurttaşlarımız zarar görmesin." ifadelerini kullandı.



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