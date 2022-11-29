Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Burdur'da konuştu:

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BURDUR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masanın toplantılarına ilişkin, "Şimdi anayasal düzeni açıklıyoruz. 10'uncu toplantıda 69 başlıkta, istihdam, tarım, sanayi, enflasyonla mücadele hepsi var. 6 partinin tabiri caizse ortak hükümet programını açıklayacağız." dedi.

Burdur'un Bucak ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığını ve bir süt fabrikasını ziyaret eden Davutoğlu, buradan kent merkezinde geçti.

Bedesten Çarşısı'nda halka hitap eden Davutoğlu, bütün meselelerinin memlekete hizmet olduğunu söyledi.

İktidara geldiklerinde yapacaklarını anlatan Davutoğlu, esnafa ve çiftçiye yönelik desteklerinin olacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından halk pazarını gezen Davutoğlu, esnafla sohbet etti, alışveriş yaptı. Bir çay ocağında gençler ve vatandaşlarla çay içen Davutoğlu, Burdur Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Burada bir gazetecinin "altılı masa"nın toplantılarını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "altılı ganyan" ifadesini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Davutoğlu, Bahçeli'nin halkın arasına karışmayan bir lider olduğunu öne sürdü.

Davutoğlu, Bahçeli'nin ifadesini "nezaketsizlik" olarak niteleyerek, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar hiçbir dönemde farklı düşüncelere sahip 6 siyasi lider bir araya gelip de memleket meselesini konuşmadı. Toplanıp toplanıp dağılma değil. Bir, parlamenter sistem modelini açıkladık. İki, temel ilkeler ve hedefler metnini açıkladık. Orada ekonomi, sosyal yardımlar, savunma sanayisi hepsi var. Üç, ekonomik kurumların reformu paketini açıkladık. TÜİK, Merkez Bankasını ne yapacağız. Dört, seçim güvenliğini açıkladık. Şimdi anayasal düzeni açıklıyoruz. 10'uncu toplantıda 69 başlıkta, istihdam, tarım, sanayi, enflasyonla mücadele hepsi var. 6 partinin tabiri caizse ortak hükümet programını açıklayacağız."

Süreci şeffaf yönettiklerini dile getiren Davutoğlu, tüm konularda anlaştıktan sonra cumhurbaşkanı adayının ülkeyi hangi prensiplere göre yöneteceğini de belirleyeceklerini söyledi.



Buradan Ziraat Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanlıklarına geçen Davutoğlu, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i de makamında ziyaret eden Davutoğlu, kentten ayrıldı.

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