Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çiftçi öldü

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Karaaliler köyünde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ı (38) evinin önünde hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Tombak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tombak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.