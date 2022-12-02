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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay oldu

AA

MHP Burdur İl Başkanlığına Gültekin Oktay getirildi.

MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay oldu

BURDUR (AA) - MHP Burdur İl Başkanlığına Gültekin Oktay getirildi.

MHP Burdur İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olurları ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın tebliğiyle Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Başkanlığı görevinin kendisine tevdi edildiğini belirtti.

Görevi devraldığı Hikmet Ökte'nin il başkanlığı görevinden 2023'deki milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunabilmek için ayrıldığını dile getiren Oktay, "Elbette ülkücü için ülküsü ve davası uğruna çalışmanın nihayeti yoktur." ifadelerini kullandı.

Oktay, şahsı ve partisi adına Ökte'ye bugüne kadar yaptığı çalışmalar için şükranlarını sunarak çıktığı yolda muvaffakiyetler diledi.

2023 seçimlerinin ülke ve millet adına bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız, ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanmaya çalışılan oyunları görmekte, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde olanları çok iyi bilmektedir. Milletimizin umudunu kırmaya çalışanlar, hain pazarlıklarla milletin kaderiyle oynamaya kalkışanlar, başta savunma sanayisi olmak üzere sağlıkta, ekonomide, teknolojide ve buna benzer birçok alanda ülkemizin geldiği noktayı hazmedemeyenler, 2023 seçimlerinde milletimizden gereken cevabı alacaktır. Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerinden de alnının akı ile çıkacak ve Türk Milleti'nin gelişmesine, refahına, huzuruna karşı olanlarla mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir."

İl Başkanlığı binasında devir teslim töreni yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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