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Burdur'da 7 bin 585 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor

AA

Burdur'da 7 bin 585 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor

BURDUR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Burdur'da farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde, 7 bin 585 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, taşımalı eğitimde 5 bin 363, ortaöğretimde 1393, özel eğitimde 423, sosyal yardımlaşma kapsamında 381 ve pilot uygulama kapsamındaki okul öncesinde eğitim gören 25 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mücahit Kılınç, AA muhabirine, okullarındaki pansiyonda kalan 178 öğrenciye konaklamanın yanında ücretsiz yemek hizmeti de verdiklerini söyledi.

Pansiyonda 3 ana ve bir ara öğün olmak üzere 4 kez yemek çıkardıklarını belirten Kılınç, Bakanlığın tüm ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

Kılınç, yemeklerle kız öğrencilerin 2 bin, erkek öğrencilerin de 2 bin 500 seviyesinde günlük kalori ihtiyaçlarını aldıklarını vurgulayarak, "Beslenmede karbonhidrat, protein, meyve ve sebze gibi dağılımlara dikkat ediyoruz. Sabahları en az sekiz çeşit kahvaltı, öğle ve akşam yemeği de en az dört, ara öğünde ise en az iki çeşit yemeği öğrencilerimize sunuyoruz." dedi.

Çocukların dışarı çıkmadan okul içinde yemeğe ulaştığını dile getiren Kılınç, öğrencilerin bu uygulama sayesinde dışarıda herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmadan yemeğini yiyip dersine girdiğini kaydetti.

Kılınç, "Devletimiz tüm imkanları sağlıyor, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Aşçılarımız güzel yemekler yapıyor"

Öğrencilerden 11. sınıfa giden Aysel Gülocak, yemek hizmetinden memnun olduğunu, temiz bir ortamda yaşadıklarını ve imkanlardan ücretsiz faydalandıkları anlattı.

Denizli'den gelen 9 sınıf öğrencisi İbrahim Efe, okulda aile sıcaklığında bir ortam olduğunu belirterek, "Barınma ve yemek ihtiyacımız karşılanıyor. Devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Berra Karademir de yemeklerin lezzetli olduğunu dile getirerek, "Aşçılarımız güzel yemekler yapıyor, ellerine sağlık. Temizlik açısından da görevliler buraları her gün temizliyor. Genel anlamda memnunuz." ifadelerini kullandı.

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