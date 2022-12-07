Burdur'da motosiklet ve bisiklet hırsızlığı zanlısı 4 kişi tutuklandı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar üzerine hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde ve belirlenen yerlerde yapılan aramalarda çalıntı 8 motosiklet, 6 elektrikli bisiklet ile çok sayıda motosiklet ve elektrikli bisiklet parçaları ele geçirildi.

Operasyonda Y.D, B.S, K.S.Ö, R.K ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca zanlıların çaldığı malzemeleri sattıkları tespit edilen 3 kişi hakkında "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem başlatıldı.

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