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Burdur'da bir çiftçinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

AA

Burdur'da bir çiftçinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaaliler köyünde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın (38) ölü bulunmasının ardından, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, cinayet şüphelisi köyün muhtarı H.U. ile E.T, İ.Ü ve A.U'yu gözaltına aldı. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan köy muhtarı H.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaaliler köyünde 1 Aralık'ta evinin önünde bir kişi hareketsiz bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Gökhan Tombak'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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