Burdur'da en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi

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BURDUR (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğince (BAİB), ihracat sıralamasında dereceye giren Burdur'daki firmalara ödülleri verildi.

Bir otelde düzenlenen bölgesel üye buluşmasında konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, ticarette itibarın önemli olduğunu, şirketlerin yıllar yılı ilmek ilmek işlenen itibarın neticesi markalaştıklarını söyledi.

Markalaşamamış şirketlerin hizmet verdikleri sektörde başarılı olma ihtimallerinin bulunmadığına dikkati çeken Arslantaş, küresel ölçekteki ticarete markalaşmanın öneminin kat be kat artığını ifade etti.

Arslantaş, ticaretin ekonominin kalbi olduğunu belirterek, "27 sektörde 10 bin 650 üyeye ulaşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği 3 bin aktif ihracat gerçekleştiren üye sayısıyla bölgemizin yüz akı teşekküllerindendir. İhraç başarısı gösteren müteşebbislerimizi canı gönülden kutluyorum. İnşallah sizler kazandıkça ülkemizde kazanacak." dedi.

- "Burdur'dan 2021'de 253 milyon dolarlık ihracat"

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, da Burdur'dan 2021'de 253 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini aktararak, bu yılın kasım sonu itibarıyla ihracatın 222 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Kentte maden, çimento, savunma sanayi sektörlerinin ihracatta öne çıktığına değinen Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Çin'in kendi iç problemlerinden dolayı ithalat taleplerini kısmasından dolayı maalesef ihracatta yüzde 50'in üzerinde Burdur özelinde düşüşler yaşadık. Buna rağmen diğer sektörlerin desteğiyle ve mermercilerimizin farklı ülkelerdeki mücadelesi sonucu rakamlarımızı belli bir noktada tutmayı başardık. Birlik olarak bizler ülkemizin hedefleri doğrultusunda 3600 kilometrelik ihracat sınırlarımızı biraz daha uzaklara taşımayı hedefliyoruz."

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