Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

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BURDUR (AA) - Burdur'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Demirtaş (45) idaresindeki 16 AKS 525 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Büğdüz Kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre yüksekten düşen kamyonun içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkarlan Demirtaş'ın cesedi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

















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