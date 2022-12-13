"Buğday Tanesi" filmi Burdur'da engelliler ve öğrencilerle izlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BURDUR (AA) - Engelli Milletvekili Serkan Bayram, hayat hikayesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmini Burdur'da engelliler ve öğrencilerle izledi.

Filmin, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki gösterimine, Vali Ali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyeleri de katıldı.

Filmin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Arslantaş, Türkiye'de 10 milyonun üzerinde engelli olduğunu, bu rakamın nüfusun yüzde 12'sine denk geldiğini söyledi.

Arslantaş, kentte de 35 bin civarında engelli olduğunu kaydetti.

Milyonlara ümit olan yaşam hikayesi için milletvekili Bayram'ı tebrik eden Arslantaş, "Çok keyif alarak izlediğimiz bir film oldu. Filmin oyuncuları bizlere duyguyu hissettirdi, çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin"

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde engelliler konusunda son 20 yılda sessiz devrim gerçekleştirdiklerini aktardı.

Filmi aziz Türk milletine armağan ettiğini belirten Bayram, "Türkiye Yüzyılı'mıza hediye ediyorum. Benim hayatımı konu alan 'Buğday Tanesi' 48 senelik mücadelemi, yaşamımı içeren konular. Filme konu olanlar, yaşadığım sıkıntıların yüzde birini yansıtıyor. 16-17 yaşıma kadar elleri cebinde dolaşan bir gençtim. Mahalle, sosyal baskı beni yordu. Engelli camiası psikolojisi açısından bunları söylüyorum. Rabbimin izni, büyüklerimizin, hocalarımızın desteğiyle bu günlere geldik. Ben bu ülkenin bir evladı, Cumhuriyet'in çocuğu olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Mottomuz 'yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin', filmde de bu verildi." ifadelerini kullandı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.