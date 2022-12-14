Burdur'da basın mensuplarına afet bilinci eğitimi verildi

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BURDUR (AA) - Burdur'daki basın mensuplarına İl Risk Afet Planı (İRAP) kapsamında eğitim verildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) gerçekleştirilen eğitimde afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile haber verme psikolojisinin pekiştirilmesi anlatıldı.

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Tagay, yaptığı açıklamada, afet durumunda basın mensuplarının neler yapabilecekleri, nerelere dikkat edecekleri konusunda bilgi paylaşımında bulunduklarını söyledi.

Afetlerin fiziksel etkilerinin yanında psikolojik anlamda da yıkıcı etkileri olduğuna değinen Tagay, "Afetler süreci yöneten ve süreci takip eden herkes için olumsuz bir durum. Bu olumsuz durumla nasıl başa çıkabiliriz, onu konuştuk, bilgilendirmede bulunduk." ifadesini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Savi Çakar da afet yaşayan birey ve grupların yaşadıkları psikolojik durumu anlattıklarını belirterek böyle dönemlerde bilgi alma ihtiyacı artığından duyarlı habercilik alanındaki basın mensuplarının sorumluluklarını konuştuklarını anlattı.

Dr. Öğretim Üyesi Murat Kuş, da basın mensuplarının da bir afet sırasında afetzede olacaklarına işaret ederek eğitimle afetlere yakalanmadan önce bir afet durumunda doğru davranışların pekiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Basın mensuplarının ofis ve evlerindeki yapısal olmayan tehlikeleri azaltmaları gerektiğine değinen Kuş, "2026'ya kadar devam edecek olan İRAP sürecinde farklı ortamlarda ve farklı uygulamalı eğitimlerle basın mensuplarıyla buluşacağız." dedi.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncer de eğitimi faydalı bulduğunu ifade ederek, afetlerde olay yerine ilk ulaşan meslek gruplarının içinde olduklarını, bundan dolayı afet bilincinin oluşmasının önemli olduğunu kaydetti.









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