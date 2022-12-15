GÜNCELLEME - Burdur merkezli 10 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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BURDUR (AA) - Burdur merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Aralık'ta 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İnternet üzerinden kişilerin bilgilerini çalma yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'a getirilen 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan salıverildi.



Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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