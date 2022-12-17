Burdur'un tanıtımına katkı sağlayacak Salda Gölü ve Burdur internet siteleri kullanıma açıldı

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BURDUR (AA) - Burdur Valiliğince hazırlanan kentin turistlik tanıtımına katkı sağlayacak "Saldagolu" ve "Burdur" internet sitelerinin hizmete açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, binlerce yıllık tarihi değerleriyle eşsiz doğal güzelliklere ve zengin kültürel mirasa sahip kentin tanıtılması amacıyla, Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın talimatlarıyla "www.burdur.com.tr" ile "www.saldagolu.com.tr" internet sitelerinin hazırlandığı kaydedildi.

Kentin son yıllarda giderek artan turizm hareketliliği dikkate alınarak bu potansiyelin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla büyük bir emekle oluşturulduğu belirtilen etkileyici görsel içeriklerin yer alığı internet sitelerin ziyaretçilerini beklediği aktarıldı.

- "Ziyaretçilere rehber niteliğinde hizmet verecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Arslantaş, kentin önemli turizm beldelerinin güzergahında, kavşak noktasında bulunduğunu dile getirerek, Burdur'un doğal ve kültürel mirasa sahip önemli şehirlerinden olduğunu vurguladı.

Her platformda kenti en iyi şekilde tanıtmayı önemsediklerini belirten Arslantaş, hazırlanan sitelerin ilin tanıtımına katkıda bulunacağına inandığına değindi.

Arslantaş, dijital arşiv niteliğinde hizmete sunulan her iki sitenin eklenecek yeni görsel içeriklerle zenginleştirilmesinin süreceğine dikkati çekerek, "Dört mevsim Burdur'un güzelliklerini yansıtarak ilimizi ziyaret edecek vatandaşlarımıza rehber niteliğinde hizmet verecek." ifadelerini kullandı.





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