GÜNCELLEME - Burdur'da bir evin kapısına kız bebek bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Burdur'da bir evin kapısına kız bebek bırakıldı

AA

GÜNCELLEME - Burdur'da bir evin kapısına kız bebek bırakıldı

BURDUR (AA) - Burdur'da, merkeze bağlı Karacaören köyündeki bir evin kapısında terk edilmiş halde bulunan kız bebek, hastanede tedaviye alındı.

Karacaören köyünde yaşayan bir kişi, gece saatlerinde evinin ziline basılması üzerine kapıya çıktı.

Yeni doğmuş kız bebekle karşılaşan evin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine adrese gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bebeği Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.

Solunum sıkıntısı çektiği belirlenen bebek, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bebeği bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

- Bebek üşümesin diye hemen içeriye aldılar

Bebeği bulan çiftten Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, gece saat üç civarlarında kapının çaldığını duyduklarını söyledi.

Korktukları için dışarıya çıkamadıklarını belirten Taşlıoğlu, sabah saatlerinde tavuklarını yemlemek için dışarıya çıktığında kapının önünde bebeği gördüğünü anlattı.

Kundaktaki bebeği görünce eşine seslendiğini aktaran Taşlıoğlu, "Bebek üşümesin diye içeri aldık. Sonra muhtar ve jandarmaya haber verdik. Sağlık ekipleri gelip götürdü." dedi.

Gülay Taşlıoğlu ise bebeği görünce yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Eşim 'Bebek var.' burada dedi. Kucaklayıp ısınsın diye içeriye götürdüm. Ormanda doğmuş gibi kundağında odun kırıntıları vardı. Ağzına toprak gibi bir şey bulaşmıştı. Acemice konulmuş değildi, üzeri giydirilmişti. Ayakları çıplaktı, çok üşümüştü. Jandarma ve hemşire gelinceye kadar sobanın yanında ısıttık." diye konuştu.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)YENİ DOĞAN KIZ BEBEK, BATTANİYEYE SARILI OLARAK TERK EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)YENİ DOĞAN KIZ BEBEK, BATTANİYEYE SARILI ...
Yeni doğan kız bebek, battaniyeye sarılı olarak terk edildi
YEREL HABERLER Yeni doğan kız bebek, battaniyeye sarılı olarak terk ...
Burdur'da bir evin kapısına bırakılan kız bebek bulundu
YEREL HABERLER Burdur'da bir evin kapısına bırakılan kız bebek ...
(Görüntülü)Amatör lig maçında berabere biten maç sonrası olay çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü)Amatör lig maçında berabere biten maç ...
Amatör lig maçında berabere biten maç sonrası olay çıktı
YEREL HABERLER Amatör lig maçında berabere biten maç sonrası olay ...
(Görüntülü) BURDUR&#039;DA KAZA: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURDUR'DA KAZA: 2 YARALI
Burdur'un tanıtımına katkı sağlayacak Salda Gölü ve Burdur internet siteleri kullanıma açıldı
YEREL HABERLER Burdur'un tanıtımına katkı sağlayacak Salda Gölü ve ...
Burdur'da doğuma giden hamile kadın ve bebeğine ambulansta hayati dokunuş
YEREL HABERLER Burdur'da doğuma giden hamile kadın ve bebeğine ...
(Görüntülü)ÖĞRETMENLERDEN TÜRKÜ GECESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖĞRETMENLERDEN TÜRKÜ GECESİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.