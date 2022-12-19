GÜNCELLEME - Burdur'da bir evin kapısına kız bebek bırakıldı

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BURDUR (AA) - Burdur'da, merkeze bağlı Karacaören köyündeki bir evin kapısında terk edilmiş halde bulunan kız bebek, hastanede tedaviye alındı.

Karacaören köyünde yaşayan bir kişi, gece saatlerinde evinin ziline basılması üzerine kapıya çıktı.

Yeni doğmuş kız bebekle karşılaşan evin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine adrese gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bebeği Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.

Solunum sıkıntısı çektiği belirlenen bebek, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bebeği bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

- Bebek üşümesin diye hemen içeriye aldılar

Bebeği bulan çiftten Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, gece saat üç civarlarında kapının çaldığını duyduklarını söyledi.

Korktukları için dışarıya çıkamadıklarını belirten Taşlıoğlu, sabah saatlerinde tavuklarını yemlemek için dışarıya çıktığında kapının önünde bebeği gördüğünü anlattı.

Kundaktaki bebeği görünce eşine seslendiğini aktaran Taşlıoğlu, "Bebek üşümesin diye içeri aldık. Sonra muhtar ve jandarmaya haber verdik. Sağlık ekipleri gelip götürdü." dedi.

Gülay Taşlıoğlu ise bebeği görünce yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Eşim 'Bebek var.' burada dedi. Kucaklayıp ısınsın diye içeriye götürdüm. Ormanda doğmuş gibi kundağında odun kırıntıları vardı. Ağzına toprak gibi bir şey bulaşmıştı. Acemice konulmuş değildi, üzeri giydirilmişti. Ayakları çıplaktı, çok üşümüştü. Jandarma ve hemşire gelinceye kadar sobanın yanında ısıttık." diye konuştu.

Konuyla ilgili jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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