Burdur'da bebeğini bir evin kapısına bırakan kadın serbest bırakıldı

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BURDUR (AA) - Burdur'da bebeğini bir evin kapısının önüne bıraktığı tespit edilen kadın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince dün hastaneye götürülen ve bebeğin annesi olduğunu belirlenen M.Y. (33) ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Üç çocuk annesi M.Y. karakoldaki ifadesinde, bebeği doğurunca korktuğunu, bakabileceğini düşündüğü komşusunun kapısına telaşla bıraktığını söyledi.

M.Y. ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Merkeze bağlı Karacaören köyündeki bir evin kapısında 19 Aralık'ta terk edilmiş halde bulunan kız bebek, Isparta Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Köyde yaşayan M.Y'nin bebeğin annesi olduğunu ileri sürülmesi üzerine söz konusu kadını, tetkik için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.

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