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Burdur'da kadın ve kızının sokakta darbedilmesi kameraya yansıdı

AA

Burdur'da kadın ve kızının sokakta darbedilmesi kameraya yansıdı

BURDUR (AA) - Burdur'da bir kadın ve kızının sokakta iki kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kızıyla evlerine giderken 17 Aralık'ta sokakta darbedilen Gülbiye Cesuroğlu, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cesuroğlu, gazetecilere, temizlik görevlisi olarak çalıştığı kuruma staj için gelen bir öğrenciye temizlik yaptırdığı gerekçesiyle öğrencinin yakınları tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Aynı mahallede oturdukları stajyer öğrencinin kızıyla arkadaş olduğunu, bundan dolayı ara ara evlerine geldiğini belirten Cesuroğlu, o gün de kızıyla temizlik yapmak için gittikleri iş yerine söz konusu stajyerin de geldiğini anlattı.

Cesuroğlu, stajyerin okul müdürü olduğunu öğrendiği halasının çalıştıkları yere gelip yeğenine temizlik yaptırdığı gerekçesiyle kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Güvenlik görevlisinin kadını dışarı çıkardığını aktaran Cesuroğlu, "Kadın oradan kovulduğunu düşünerek bunu hazmedemedi. Sonra bizi arkamızdan sokağımıza kadar takip ettiler. Kadın ve Antalya'da diş hekimi olduğunu öğrendiğimiz damadı, araçtan inip yanımıza gelerek küfredip, bizi tekme tokat darbettiler." diye konuştu.

Gözlerini hastanede açtığını belirten Cesuroğlu, burun kemiğinin ve iki parmağının kırıldığını anlattı.

Psikolojisinin alt üst olduğunu dile getiren Cesuroğlu, "Günlerdir aldığım darbelerden dolayı ağrılar çekiyorum." dedi.

Cesuroğlu, Antalya'da yaşadıklarını öğrendiği şüpheliler E.B. ile Ş.A. hakkında polise şikayette bulunduklarını kaydetti.

Sokaktaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Cesuroğlu ve kızının arkasından gelen kişilerin bir süre sonra anne ve kıza saldırması, yaşanan arbeden sonra saldırganların olay yerinden uzaklaşması ve Cesuroğlu'nun yere yığılması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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