Burdur'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İbrahim Çiftçi idaresindeki 15 FC 808 plakalı otomobil, Burdur-Isparta dağ yolunun 10. kilometresinde İlhan Uğur yönetimindeki 32 ACA 701 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Uğur ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.









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