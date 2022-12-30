Burdur Valisi Arslantaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Arslantaş, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haberde kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" isimli fotoğrafı seçen Arslantaş, sporda Elif Öztürk Özgöncü imzalı, dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı "Şampiyonlar" ile çevre-yaşamda Bestami Bodruk'un "Bal festivali" başlıklı fotoğrafları oyladı.
Oylamanın ardından birbirinden etkileyici fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirten Arslantaş, Anadolu Ajansına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.