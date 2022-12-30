Burdur Valisi Arslantaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Arslantaş, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Haberde kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" isimli fotoğrafı seçen Arslantaş, sporda Elif Öztürk Özgöncü imzalı, dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı "Şampiyonlar" ile çevre-yaşamda Bestami Bodruk'un "Bal festivali" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Oylamanın ardından birbirinden etkileyici fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirten Arslantaş, Anadolu Ajansına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.