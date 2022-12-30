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Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Kara AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Kara AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURDUR (AA) - Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kara, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" isimli fotoğrafını tercih eden Kara, sporda Elif Öztürk Özgöncü imzalı, dünya şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın yer aldığı "Şampiyonlar" ile çevre-yaşamda Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Oylamanın ardından Kara, yaptığı açıklamada fotoğraf tekniğinden ziyade Türk milleti açısında anlamlı, duygu ifade eden fotoğrafların kendisini daha çok etkilediğini belirterek, seçimini ona göre yaptığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Kara, Anadolu Ajansına çalışmalarında başarılar diledi.


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