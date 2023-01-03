Burdur'da "Matematik Seferberliği Çalışmaları" sürüyor

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BURDUR (AA) - Burdur'da Milli Eğitim Bakanlığınca TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde başlatılan "Matematik Seferberliği" çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, matematik dersini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak ve öğrencilerin küçük yaştan itibaren matematiği sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde her ay çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda okul koridorlarında ve sınıflarda matematik köşeleri ve matematik sokakları oluşturulduğuna değinilen açıklamada, "Kentte Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından okul öncesi öğretmenlere yönelik 'Okul Öncesi Eğitimde Oyun ile Matematik Semineri' gerçekleştirildi. 'Matematik Dijital Eğitim Platformu' ile öğretmen ve öğrencilere yönelik animasyon, video, etkileşimli içeriklerle matematiği keşfetme süreçleri, konu özetleri ve konu anlatım videolarla sınıf içi öğrenme süreçleri desteklenmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman da bu seferberlik çerçevesinde öğrencilere küçük yaştan itibaren matematik dersini sevdirip hayatlarının her alanında kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Mayıs ayında tüm bu çalışmaların sergilenebileceği 'Matematik Seferberliği Şenliğini' yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

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