Burdur'da "Matematik Seferberliği Çalışmaları" sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da "Matematik Seferberliği Çalışmaları" sürüyor

AA

Burdur'da "Matematik Seferberliği Çalışmaları" sürüyor

BURDUR (AA) - Burdur'da Milli Eğitim Bakanlığınca TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde başlatılan "Matematik Seferberliği" çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, matematik dersini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak ve öğrencilerin küçük yaştan itibaren matematiği sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan projede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde her ay çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda okul koridorlarında ve sınıflarda matematik köşeleri ve matematik sokakları oluşturulduğuna değinilen açıklamada, "Kentte Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Serap Erdoğan tarafından okul öncesi öğretmenlere yönelik 'Okul Öncesi Eğitimde Oyun ile Matematik Semineri' gerçekleştirildi. 'Matematik Dijital Eğitim Platformu' ile öğretmen ve öğrencilere yönelik animasyon, video, etkileşimli içeriklerle matematiği keşfetme süreçleri, konu özetleri ve konu anlatım videolarla sınıf içi öğrenme süreçleri desteklenmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman da bu seferberlik çerçevesinde öğrencilere küçük yaştan itibaren matematik dersini sevdirip hayatlarının her alanında kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Mayıs ayında tüm bu çalışmaların sergilenebileceği 'Matematik Seferberliği Şenliğini' yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BURDUR&#039;DA SOKAĞA TERK EDİLEN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURDUR'DA SOKAĞA TERK EDİLEN BEBEĞİN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.