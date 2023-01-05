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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da üniversite tarafından keçi sütünden üretilen tulum peyniri tanıtıldı

AA

Burdur'da üniversite tarafından keçi sütünden üretilen tulum peyniri tanıtıldı

BURDUR (AA) - Burdur'da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen "Burdur Küçükbaş Süt Toplama Ağı Projesi" kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) keçi sütünden üretilen tulum peynirinin tanıtımı yapıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, üniversitenin uygulama otelindeki toplantıda, kendine has tadıyla muadillerinden ayrılan bir ürün elde edildiğini ve lezzet standardının yakalandığını anlattı.

Arslantaş, ürünün pazara arz ve dağıtımının kolaylıkla halledilebilir meseleler olduğuna değinerek, "İnanıyorum ki ürünün lezzeti kendi reklamını kendi yapacak ve kısa zaman içinde bu tat, şehrimize ait bir değer vasfı kazanacak." dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da toplantıya gurmelerin de katıldığını ve üretilen peynirden olumlu sonuç aldıklarını kaydetti.

Korkmaz, şunları aktardı:

"Burdur tulum peyniri bir hikayedir ama bu hikayelerden daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu işin formülü de devletin kurumları, sivil toplum kuruluşları, birlikler, üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen bir ortak aklı ürettiğimiz zaman tarım, hayvancılık ve diğer sektörlerde ekonomik gelişmeyi, katma değeri ve üretimin artığını gözlemleyebiliriz."

Etkinlikte, MAKÜ Süt Teknolojileri AR-GE Merkez Laboratuvarı ve pilot süt işletmesi tesisinde üretilen Burdur keçi tulum peyniri misafirler tarafından tadıldı.

Programa, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav ile BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de katıldı.

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