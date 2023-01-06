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Burdur'da traktörüyle drift yapan sürücüye 22 bin 757 lira ceza

AA

Burdur'da traktörüyle drift yapan sürücüye 22 bin 757 lira ceza

BURDUR (AA) - Burdur'da traktörüyle trafik ışıklarında drift yapan sürücüye 22 bin 757 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'nda 4 Ocak'ta bir traktörün drift yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan sürücü İ.G'ye aracı kendi etrafında döndürmek, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak ve muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 22 bin 757 lira para cezası verildi.

Ayrıca traktörü 2 ay trafikten men edilen sürünün ehliyetine de 2 ay el konuldu.

Burdur Valiliğince drift yapan sürücünün görüntüleri paylaşıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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