Burdur'da açılan 27 köy yaşam merkezi köylülerin hayatına dokunuyor

2023 dul ve yetim aylığı arttı mı, ne kadar oldu?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Milli Eğitim Bakanlığının köylerde başlattığı köy yaşam merkezlerinde günlük yaşama dokunan birçok alanda açılan kurslarda kırsalda yaşayan vatandaşlara eğitim hizmeti veriliyor.

Köyde yaşayanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak, iş ve aile yaşamlarındaki bilgi dağarcıklarını ve el becerilerini geliştirmeye yönelik başlatılan proje kapsamında, kapatılan köy okulları yeniden eğitime kazandırılıyor.

Bakanlık tarafından fiziki yapısı güçlendirilip eğitim için gerekli donatıların sağlandığı köy yaşam merkezlerinde eğitime gönül vermiş 7'den 70'e herkes istediği eğitime ulaşabiliyor.

Muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara duyuru yapılarak talep toplanmasının ardından belirlenen kurslara, Halk Eğitim Müdürlüklerince öğretmen görevlendiriliyor.

Burdur'daki 27 köyde hizmete alınan köy yaşam merkezlerinde ilk yardım, dikiş nakış, arıcılık, aile okulu, el sanatları ve hayvancılık gibi alanlarda açılan kurslara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığınca 2022'de "Köy Yaşam Merkezi" projesinin başlatıldığını söyledi.

Geçmişte kapatılan köy okullarının tadilatın ardından açılarak vatandaşa hizmet vermeyi amaçlayan bir proje olduğunu belirten Kayacıoğlu, bu projeyle köyde yaşayan okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklardan yetişkinlere vatandaşların kurslarından yararlanabildiği aktardı.

Kayacıoğlu, öğrenci sayısına bakılmadan okul öncesi ve ilkokul eğitimlerinin de bu kurumlarda verilebildiğini vurgulayarak, "Köy yaşam merkezleri sayesinde köylerimizdeki vatandaşlarımızın eğitim fırsatından yararlanması hedefleniyor." dedi.

- "İsterinse cura, sipsi, kabak kemane kursu açılabilir"

Kayacıoğlu, okuma yazma kursu için sayı aranmadığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Bir kişi bile olsa okuma yazma kursu açılıyor, diğer kurslar için 12 kişi tamamlandığında istenilen her alanda açılabiliyoruz. İsterlerse müzik alanında bağlama, geleneksel enstrümanlardan cura, sipsi, kabak kemane olabilir. Bu tür kursları da açabiliriz. Projeyi çok önemsiyoruz. İlerleyen dönemlerde bütün köylerde bu merkezlerin açılması hedefleniyor."

- "Köy işlerinin arasında kursa da vakit ayırıyoruz"

Aziziye köyünden 3 çocuk annesi Fatma Kozak da aile okulu kursuna katıldığını belirterek, çocuklarını daha iyi yetiştirmek için kursa geldiğini kaydetti.

Çiftçilik ve hayvancılıktan vakit buldukça kursa geldiğini dile getiren Kozak, "Biraz zor oluyor ama çocuklarımız için fedakarlık yapmak zorundayız. Haftada 4 saat kurs alıyorum. Köy işlerinin arasında kursa da vakit ayırıyoruz, bu daha önemli" ifadelerini kullandı.

Hobi amaçlı ilgilendiği arıcılık kursuna katılan Aziziye köyü imam hatibi Halil İbrahim Cömert, "Arı hastalıklarında karşılaşabileceğimiz sorunlar ve bu sorunlarla mücadeleyi öğrendik. Arı çeşitlerini de daha iyi öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Arıcılık kursu öğreticisi Veteriner Hekim Tuğçe Özer de bölgeye hangi arı türünün uygun olduğunu, arıları kışları nasıl beslemeleri gerektiğini kursiyerlere anlattıklarına değindi.

Büğdüz köyünde 22 kişiye dikiş nakış öğreten Usta Öğretici Asuman Cinoğlu da makine nakışları, seccade, mefruşat türü çalıştıklarını aktardı.

Rumeysa Mete de dikiş nakış, ilk yardım, aile okulu kurslarına katıldığını dile getirerek, "Buradaki bir aile olduk. Kursta hem el becerilerimizi geliştiriyoruz hem de öğrendiklerimizi meslek haline getirebiliriz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.