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Göl manzaralı Burdur Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı

AA

Göl manzaralı Burdur Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı

BURDUR (AA) - Sağlık Bakanlığınca Burdur'da yapımına başlanan Burdur Gölü manzaralı 400 yataklı devlet hastanesi inşaatının yüzde 90'ının tamamlandığı bildirildi.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 30 Nisan 2020'de yapımına başlanan hastanenin fiziki gerçekleşme oranın yüzde 92'ye, nakdi gerçekleşme oranı da yüzde 90'a ulaştı.

2 blok, 8 kattan oluşan hastanede 78 bin 211 metrekare kapalı alan, 14 ameliyathane, 93 yataklı yoğun bakım, 33 acil müşahede odası, 200 kişilik konferans ve eğitim salonu, 751 araçlık otopark, 5 yataklı yanık ünitesi, 6 yataklı inme ünitesi, uyku laboratuvarı, 7 üniteli onkoloji hizmet birimi, 42 fizik tedavi birimi, 24 diyaliz ünitesi, çocuk izlem merkezi, kapalı psikiyatri servisi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi, obezite merkezi, diyabet merkezi, gebe okulu ve anne oteli, kapalı psikiyatri servisi, evde sağlık birimi, endoskopi ve bronkoskopi üniteleri, gelişmiş görüntüleme alanları, gelişmiş laboratuvar alanları ile anjiografi laboratuvarı bulunuyor.

İhtiyaç halinde yatak kapasitesi 475'e çıkarılabilecek Burdur Devlet Hastanesi 2023'ün ilk yarısında hizmete alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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