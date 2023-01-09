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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da özel halk otobüsünün yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

AA

Burdur'da özel halk otobüsünün yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

BURDUR (AA) - Burdur'da özel halk otobüsünün 86 yaşındaki kişiye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Y.Ş. idaresindeki 15 HO 1035 plakalı özel halk otobüsü, Öğretmenevi Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki Hamdi Gür'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan Gür, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesindeki yaşlı adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bu arada, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otobüsün yaşlı adama çarpması, çevredekilerin toplanması ile ambulans ve polis ekiplerinin kaza yerine ulaşması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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