Isparta ve Burdur'da sağanakla fırtına etkili oldu

ISPARTA/BURDUR (AA) - Isparta ile Burdur'da fırtına ve sağanak etkili oldu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Isparta'da en fazla yağış metrekareye 50,2 kilogramla Davraz Kayak Merkezi'ne düştü. Kent merkezinde ise metrekareye 5 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi.
En yüksek rüzgar hızı ise Isparta Gölcük Tabiat Parkı'nda saatte 102,3 kilometre olarak ölçüldü, kent merkezinde rüzgar saatte 46,8 kilometreyle esti.
Fırtına ve yer yer kuvvetli yağışın kentin güneyinde gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Gece de 1200 metre ve üzeri rakımlarda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Burdur'da da en fazla yağış metrekareye 65,5 kilogramla Bucak ilçesi Karacaören mevkisine düştü.
En yüksek rüzgar hızı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü'nde saatte 87,1 kilometre olarak ölçüldü. Kent merkezinde rüzgarın hızı saatte 41,8 kilometre olarak kaydedildi.
Fırtına ve kuvvetli yağışın özellikle kentin doğu ilçelerinde gün boyunca devam etmesi bekleniyor.