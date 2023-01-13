Burdur'da hızlı pişmesiyle bilinen "Gölhisar kavurması" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

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BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde sadece etten ve hayvanın iç yağından yapılan "Gölhisar kavurması" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Gölhisar'ın vazgeçilmez tatları arasında yer alan ve bilinen kavurmaların aksine hızlı pişme süresiyle dikkati çeken bu yöresel lezzetin tescillenmesi için Gölhisar Belediyesince girişim başlatıldı.

Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, saniyeler içinde tüketilmeye hazır hale gelen lezzete, "Gölhisar kavurması" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

- 7 saniyede pişiyor

Yağsız dana eti işlenip, yaprak şeklinde doğranmasının ardından yüksek ateşteki sacın içine hayvanın iç yağı konuyor. Eriyen bu yağın içine atılan etler 7 saniyede pişiyor. Üzerine tuz dökülüp metal tabaklara alınan kavurma, yanında domates, soğan, biber ve koyun yoğurduyla servis ediliyor.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, AA muhabirine, Gölhisar kavurmasının patentini almış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kavurmacı Yanık Ahmet Serttaş'ın 1934'ten beri ilçede Gölhisar kavurmasının mucidi olarak bilindiğini belirten Sertbaş, ustanın yetiştirdiği evlatları sayesinde bugünlere kadar gelen lezzetin artık ilçeyle özdeşleştiğini anlattı.

Sertbaş, tescilin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Herkesi bu eşsiz lezzeti tatmaya davet ediyorum." dedi.

Yanık Ahmet Serttaş'ın oğlu kavurmacı Mehmet Serttaş da babasından miras kalan mesleği sürdürdüğünü kaydetti.

Coğrafi işaretle Gölhisar'ın kendi has lezzetini tüm dünyanın tanıyacağını vurgulayan Serttaş, "Dünyanın her yerinde kavurma var ama Gölhisar kavurması gibi lezzetli ve 7 saniyede pişen bir kavurma hiçbir yerde yok. Gölhisar Belediye Başkanımıza bu güzel çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



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