AK Parti Burdur İl Başkanı Mengi, milletvekilliği aday adaylığı için istifa etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mengi, İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada, 5 yılı aşkın bu süredir büyük bir özveriyle çalışma gayretinde olduğunu söyledi.

Belediye meclis üyeliğinde ve farklı platformlarda Burdurluları temsil etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Mengi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 5 yıl il başkanlığı yapmış olmak, onun milletimiz için verdiği büyük mücadelesine yakından şahit olurken bu mücadelesine tüm benliğimle omuz vermiş olmak, şahsımın ömür boyu taşıyacağı ve anlatacağı onur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Mengi, makam, ikbal, paye, rütbe ve şahsi çıkar için siyaset yapmadığını dile getirerek, Türk milleti, ülke ve Burdur için durmadan, yorulmadan çalışacağını anlattı.

Gölgesinin hep adalet ve kalkınma olduğuna değinen Mengi, "Türkiye Yüzyılı'nda davamıza destek olmak için milletvekili olarak hizmet edebilmek amacıyla, AK Parti Burdur milletvekilliği aday adaylığı için İl Başkanlığı görevimizden Cumhurbaşkanımız tensip ve Teşkilat Başkanlığı'mızın izniyle ayrılıyorum." diye konuştu.

Mengi, görev süresince verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, teşkilat başkanı Erkan Kandemir'e, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a, Burdur teşkilatına, ilçe ve belediye başkanlarına, meclis üyelerine, gençlik ve kadın kollarına, eşine, çocuklarına ve ailesine şükranlarını sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.