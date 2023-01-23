Bilim ve sanat merkezleri yarıyıl tatilinde kapılarını tüm öğrencilere açtı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur'da bilim ve sanat merkezlerinde öğrenciler, yarıyıl tatilinde bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında ücretsiz kurslar alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan kurslar, velilerin talebi üzerine 2 haftalık yarıyıl tatilinde de açıldı.

Bu kapsamda Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi ile Bucak Bilim ve Sanat Merkezindeki ücretsiz kurslar, 5 Şubat'a kadar devam edecek.

Öğrenciler, iki haftada toplam 40 saat kurs alacak. Öğrenciler, matematik ve İngilizce kurslarının her ikisine de başvurabilecek.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yarıyıl tatilinde açılacak İngilizce ve matematik kursları için dijital ortamda yayımlanmak üzere öğrenci etkinlik materyalleri de hazırlandı.

Ayrıca eğlenceli içeriklerin yer aldığı 3 ayrı bilim sanat dergisi de dijital ortamda ilk kez hazırlandı. Bilim ve sanat merkezlerine doğrudan başvuru yapılarak kurslardan faydalanalabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.