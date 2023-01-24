Burdur organ bağışında nüfusa oranla Türkiye 2'incisi oldu

BURDUR (AA) - Sağlık Bakanlığı verilerine göre Burdur'un 2022'de nüfusa oranla organ bağışında Türkiye ikincisi olduğu bildirildi.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı boyunca Burdur merkez ve ilçelerde organ bağışı hakkında 125 etkinlik düzenlendi, 8 bin 400 kişiye yüz yüze eğitim verildi. Kentte, 2022'de il genelinde 1162 organ bağışı gerçekleştirildi.
Türkiye'de 22 bin 775 hasta böbrek, 2 bin 376 hasta karaciğer, bin 290 hasta kalp, 157 hasta akciğer, 285 hasta pankreas, 8 hasta böbrek-pankreas, 2 hasta kalp kapağı, 1 hasta ince bağırsak olmak üzere toplamda 26 bin 894 hasta nakil için sıra bekliyor.
Organ bağışı yapmak isteyenler, İl Sağlık Müdürlüğü, devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ile aile hekimlerine başvurabiliyor.
Valiliğin paylaştığı listede nüfusa göre organ bağışı oranında Denizli birinci, Burdur İkinci, Manisa üçüncü sırada yer alıyor.