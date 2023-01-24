Burdur organ bağışında nüfusa oranla Türkiye 2'incisi oldu

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Sağlık Bakanlığı verilerine göre Burdur'un 2022'de nüfusa oranla organ bağışında Türkiye ikincisi olduğu bildirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı boyunca Burdur merkez ve ilçelerde organ bağışı hakkında 125 etkinlik düzenlendi, 8 bin 400 kişiye yüz yüze eğitim verildi. Kentte, 2022'de il genelinde 1162 organ bağışı gerçekleştirildi.



Türkiye'de 22 bin 775 hasta böbrek, 2 bin 376 hasta karaciğer, bin 290 hasta kalp, 157 hasta akciğer, 285 hasta pankreas, 8 hasta böbrek-pankreas, 2 hasta kalp kapağı, 1 hasta ince bağırsak olmak üzere toplamda 26 bin 894 hasta nakil için sıra bekliyor.

Organ bağışı yapmak isteyenler, İl Sağlık Müdürlüğü, devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ile aile hekimlerine başvurabiliyor.



Valiliğin paylaştığı listede nüfusa göre organ bağışı oranında Denizli birinci, Burdur İkinci, Manisa üçüncü sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.