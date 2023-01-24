Burdur'da hayvancılıkta üretim kalitesi için hazırlanan "Hayvan Refahı" projesi sürüyor

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BURDUR (AA) - Burdur'da başlatılan proje kapsamında 'Hayvan Refahı' çalışan akademisyenler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Burdur Veteriner Hekimler Odası üyelerinden oluşan 18 kişilik heyetin uygulamaları yerinde görmek için Portekiz'e gideceği bildirildi.

Hayvancılık alanında ihtisaslaşan üniversite konumundaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) koordinatörlüğünde büyükbaş ve küçükbaş çiftliklerinde hayvan refahı uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Lizbon ve Milano üniversitelerinden bilim insanlarının da katkısı koyduğu projede yer alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Burdur Veteriner Hekimler Odası üyeleri ile akademisyenlerden oluşan 18 kişilik heyet, Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidecek.

Projenin Portekiz ayağında Lizbon kentinde hayvan refahı uygulamalarını hayata geçiren çiftlikleri inceleyecek heyet burada, öğrenci ve veteriner hekimlerle de bir araya gelecek.

Proje Koordinatörü MAKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Elmaz, AA muhabirine, hayvan refahının dünyada giderek önemli hale geldiğini söyledi.

Besi ve süt sığırı, buzağılar, koyun ve keçi yetiştiriciliğinde Avrupa Birliğince barınak, sağlık, beslenmeyle ilgili belli standartlar olduğunu belirten Elmaz, bu standart ve prensipleri yerinde görerek 5 günlük teorik ve uygulamalı eğitime katılacaklarını anlattı.

Ülkeye döndüklerinde bu eğitimleri konferans ve kitaplarla yetiştiricilere, veteriner hekimlere ve ziraat mühendislerine aktaracaklarını dile getiren Elmaz, Avrupa'da son 50 yılda hayvan refahıyla ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını aktardı.

- "Biz ülkemizde bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz"

Proje çıktıları hazır oldukça "welfaruminant.org" internet sitesinden de paylaştıklarına dikkati çeken Elmaz, "Bu projede biz buzağılar, koyun ve keçilerle ilgili eğitimler vereceğiz. Hatta kitaplar da çıkaracağız. Buzağı kayıpları, süt sığırcılığında yine kayıplar oluyor. Hayvan refahı temelli bir yaklaşımla yetiştiricilik zaman kayıplarını azaltacak, üretim kapasitesi daha iyi olacak, ürünler pazarda daha yüksek fiyattan alıcı bulacak. Biz ülkemizde bu bilinci yerleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.















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