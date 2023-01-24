Burdur'da STK temsilcileri İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi

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BURDUR (AA) - Burdur'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesini kınadı.

Kentte faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği, Akçed Burdur, Cansuyu, Evrensel Hafızlar Derneği, Burdur Gülistan Derneği, Burdur İHH, Memur-Sen, Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Burdur Uluslararası Öğrenci Derneği, Birlik Vakfı Burdur şube başkanları ile üyeleri Gazi Caddesi'ndeki Gazi Camisi'nde yatsı namazını kıldı.

Namazın ardından cami önünde toplanan gruptakiler "Kur'an İzinde Yürüyoruz Burdur" yazılı pankart açarak ellerinde dövizlerle tekbirler getirerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kur'an tilavetinden sonra sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Burdur Şubesi Başkanı İbrahim Gün, İslam düşmanlığı yapan şer odaklarının insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in insanlara iletilen canlı bir hitap olduğunu belirten Gün, Kur'an'ın düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitap olduğunu aktardı.

Gün, Kur'an-ı Kerim'in uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimet olduğunu vurgulayarak, "Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir." dedi.

- "Buradan haykırıyoruz: Allah'ın nurunu söndüremezler"

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınadıklarını dile getiren Gün, şöyle devam etti:

"Batı dünyası, İslamofobi gibi karanlık projelerle cahiliye zihniyetiyle umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz: Allah'ın nurunu söndüremezler. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz."

Gruptakiler, Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesinin ardından dağıldı.





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